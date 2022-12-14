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Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
Nazilli'de silahlı kavga
Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki gün önce meydana gelen silahlı kavganın ardından emniyet güçleri olayın taraflarını tespit ederek düğmeye bastı.
Asayiş 14.12.2022, 21:03 14.12.2022, 21:10
12 Aralık Pazartesi günü Galericiler Sitesi önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmada husumetlilerden biri havaya silahla ateş olay yerinden beyaz renkli bir araçla ayrılmıştı. Nazilli İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şahıslardan bir tarafının H.D ve M.Ö diğer tarafın ise H.K olduğu tespit edildi. Sanayi Mahallesi'nde olaya karışan beyaz renkli araç ele geçirilirken araçta yapılan aramada bir adet tabanca ve 7 adet mermi, M.Ö ye ait iş yerinde yapılan aramada ise bir adet tabanca daha bulundu. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenilirken, diğer tarafta olan şüpheli H.K.'nın ise arandığı bildirildi.
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