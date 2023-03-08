Son Dakika
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Asayiş 08.03.2023, 09:41
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizce uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Nazilli ilçesinde 2 şahsa yönelik ikametinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 33 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet kesici alet, 35 gram metamfetamin, 96 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet cep telefonu, görüntü ve ses kayıt cihazı, kalem görünümlü gizli kamera, Uyuşturucu Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 08 Mart 2023
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Yeni Sayımız