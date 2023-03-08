Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizce uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Nazilli ilçesinde 2 şahsa yönelik ikametinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 33 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet kesici alet, 35 gram metamfetamin, 96 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet cep telefonu, görüntü ve ses kayıt cihazı, kalem görünümlü gizli kamera, Uyuşturucu Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.