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Refüje çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, orta refüje çarpan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.
Asayiş 01.02.2023, 10:26
Kaza, Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAG 112 plakalı otomobil sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan otomobil ise takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araç içerisinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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