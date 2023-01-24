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Seyir halinde alev alan Tır kullanılamaz hale geldi
Aydın'da seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan Tır paniğe neden olurken tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 24.01.2023, 13:53
Olay, Aydın-İzmir Otoyolu'nda Kızılcam Viyadüğü Mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şirketine ait olan tırda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden tır sürücüsü tırı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyerek tüm tırı etkisi altına alan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, tamamen yanan tır metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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