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Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 27.02.2023, 12:05
Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi Kırkbasamaklar mevkiinde bulunan sit alanında A.U., O.D., E.Ö., Ö.Ç. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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