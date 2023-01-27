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Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
Söke’de fırtına işyerinin camlarını yerle bir etti
Aydın'ın Söke ilçesinde sabaha karşı saatlerde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
Asayiş 27.01.2023, 13:21
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli fırtına, yol üzerinde bulunan bir işletmenin dış camlarını ve çerçevelerini yerinden söktü. Söke-Milas Karayolu üzeri Yenidoğan Mahallesi mevkiinde bulunan bir işyerinin dev camları fırtınanın etkisiyle yerle bir oldu. Meydana gelen olayda işletmede maddi hasar meydana geldi. İş yerinde olay sonrası temizlik çalışması gerçekleştirildi.
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