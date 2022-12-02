Son Dakika: Mıcır İhalesinde ilk tahliyeler geldi 

Aydın'ın Kuşadası İlçe Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan mıcır ihalesine fesat karıştırıldığı ve rüşvet suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nca sürdürülen inceleme kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan belediye personellerinden eski Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile Kartal Kara tahliye edildi.

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