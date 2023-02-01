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Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı
Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum'da İstanbul polisi tarafından yakalandı.
Asayiş 01.02.2023, 11:43
Suç örgütü lideri Masood Zakaria (27), 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi. Suç örgütü lideri Zakaria'nın, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.
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