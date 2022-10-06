Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu

Kaza, Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, E.S. isimli kadın sürücü idaresindeki 09 L 0266 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Savrulan araç yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü E.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.