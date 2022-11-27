Terör üyesi jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan O.G. (24) isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.