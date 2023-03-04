banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Ters dönen paletli iş makinesinde sıkışan sürücü yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilesinde meydana gelen olayda ters dönen paletli iş makinesinde sıkışarak yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 04.03.2023, 16:15
Ters dönen paletli iş makinesinde sıkışan sürücü yaralandı
banner55
banner25

Olay Arzular Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki paletli iş makinesi sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen iş makinesinde sıkışan S.K. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri S.K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Ters dönen paletli iş makinesinde sıkışan sürücü yaralandı #Aydın Haberleri #Asayiş Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Makina
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 04 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@