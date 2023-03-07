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Uyuşturucuyu toprağa gömmüş

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 15 kilogram uyuşturucuyu toprağa gömen şahıs yakalandı.

Asayiş 07.03.2023, 09:23
Uyuşturucuyu toprağa gömmüş
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Gündoğan Mahallesi’nde L.G. isimli şüpheli şahsa yönelik ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette toplam 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

#Uyuşturucuyu toprağa gömmüş #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #asyiş haberleri #jandarma #narkotik
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