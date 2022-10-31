banner35

banner34

Son Dakika
banner43

Yanan otomobil diğer araçların arasına daldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, yanan otomobil kendiliğinden hareket ederek park halindeki diğer araçların arasına daldı. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 31.10.2022, 18:18
Yanan otomobil diğer araçların arasına daldı
banner25

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki tedavisinin ardından O.B. isimli vatandaş hastane önünde park halinde bulunan 09 LJ 144 plakalı otomobiline binerek çalıştırdı. Çalışır çalışmaz otomobilin motor kısmından yoğun duman ve alevler çıkmaya başladı. Araç sahibi O.B. hızla otomobilden çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yanan otomobil kendiliğinden hareket ederek yolun karşısında park halinde olan başka araca çarptı. Olayı görenler yangın tüpleri ile yangına müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Yanan otomobil diğer araçların arasına daldı #Asayiş Haberleri #Kent09 #genel #güncel #haberler #son dakika #Aydın Haberleri
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Başakşehir 11 21
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Giresunspor 11 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@