Yunus timleri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yunus ekipleri de son günlerde yaptığı çalışmalarda aralarında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl 3 ay 20 gün, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 35 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda ayrıca toplam 8 şahıstan değişik miktarlarda narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 5 şahıs da hırsızlık şüphelileri olarak suçüstü yakalanırken, haklarında adli işlem yapıldı.