Zehirlenmelerle ilgili Aydın Valiliğinden açıklama

Aydın'ın Çine, Köşk ve Efeler ilçelerindeki öğrenciler ile Nazilli ilçesindeki altyapı sporcularının zehirlenmesi olayı ile ilgili açıklama Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenci ve sporculara “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ayrıca Vali Aksoy, hastaneye kaldırılan öğrenci ve sporcuların genel sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.

Vali Aksoy'un paylaşımında “Öğrenci ve sporcularımızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurması ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından da idari soruşturma açılmıştır. Sporcu ve öğrencilerimize acil şifalar dilerim” ifadeleri yer aldı.