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Zeytin hırsızı jandarmadan kaçamadı
Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytin hırsızlığı şüphelisi çaldığı 40 kiloluk zeytinler ile jandarma tarafından yakalandı.
Asayiş 24.01.2023, 14:33
Olay, Efeler ilçesi Karaköy Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. isimli vatandaş bahçesinde zeytin hırsızlığı geldiğini fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri zeytinleri yol kenarında bir çuval içerisinde toplanmış vaziyette bırakarak kaçtığı tespit edilen T.E. isimli şüphelinin bir araçla kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheli şahsı kullandığı araç ile birlikte Yılmazköy Mahallesi’nde durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplanmış 40 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.
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