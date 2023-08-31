Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ulaşım hamlesi ilçelerin konforunu arttırıyor. Yüzlerce noktada, binlerce kilometre alt yapı ve ulaşım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Kumru ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ederek, yılların hayalini gerçeğe dönüştürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4.5 yılda yaklaşık 75 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştiği Kumru ilçesinin önemli bağlantılarından biri olan 6 km uzunluğundaki Yalnızdam, Tekke ve Güneycik mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

2 KM’SİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İlçenin 3 mahallesinin yanı sıra Fatsa ilçesi Beyceli mahallesi halkı tarafından da kullanılan 6 km’lik yolun kısa süre önce başlayan çalışmalar kapsamında 2 km’lik bölümünde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Kumru Yalnızdam Mahalle Muhtarı Ahmet Karar ve vatandaşlar böyle bir hizmeti ilçeleriyle buluşturan Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Vatandaşlar açıklamalarında “Büyük bir hizmet. 5-6 tane mahalleye bağlantı sağlayan önemli bir güzergahtı. Öncesinde bu yolu kullanan araçlar perişan oluyordu. Kalite açısından da iyi bir yol hizmeti hayata geçiriliyor. Çok yeterli bir yol, yapanlardan Allah razı olsun. Böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.