Asgari ücrette zam pazarlığı sürerken, ikinci ve kritik görüşme Pazartesi günü yapılacak. Asgari ücrette 11 bin 500 ile 12 bin 300 lira arasında bir maaş belirlenmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile yapacağı görüşme kritik rol taşıyacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alırken, İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

Asgari ücretin 11 bin 500 ile 12 bin 300 arasında bir rakam olması bekleniyor.