Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi Espressolab Roastery’de düzenlenen, dünyaca ünlü müzisyen ve yapımcı, çoklu enstrüman sanatçısı Ash’in sürpriz konseri ile konuklarına tam bir yaz coşkusu yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Espressolab Roastery ile nitelikli kahve deneyimi, kahveye ilişkin teorik ve pratik bilgiler, konser, workshop ve sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerine yenilikçi bir kahve deneyim ortamı sunan Espressolab, düzenlediği sürpriz etkinliklerle çıtayı yukarılara taşımaya devam ediyor. Espressolab, 25 Haziran’da konuklarını, dünyaca ünlü çoklu enstrüman sanatçısı Ash ile bir araya getirerek sürpriz bir konser organize etti. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve öncesinde duyurusu yapılmayan konserde, Espressolab Roastery’de bulunan misafirler bu sürprizle birlikte keyifli saatler geçirerek müzik dolu bir yaz akşamının tadını çıkardılar.

Piyano, gitar, saksafon, davul/ped, elektronik klavye gibi birçok müzik aletini birlikte çalarak yaptığı bestelerle henüz 20’li yaşlarında dünyaca üne kavuşan müzisyen ve yapımcı Ash, Espressolab Roastery’deki eşsiz sahne performansıyla dinleyenleri büyüledi. Sürpriz konser organizasyonunda Ash’in öncesinde TNC Sound sahne alırken ardından Anatolian Sessions da misafirleri şehir hayatının kaotik yaşam tarzından uzaklaştırarak Anadolu’nun zengin kültürünü elektronik ve spiritüel seslerle sundu.

6 bin metrekarelik alanıyla Merter’de bulunan, Avrupa'da benzeri olmayan Espressolab Roastery'de 1 kahve kavurma merkezi, 2 coffee shop, kokteyl bar, bakery, workshop station, konferans salonu, mini sera alanı ve konteyner co-working çalışma odaları gibi birbirinden farklı konseptler bulunuyor.