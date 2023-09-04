Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50’nci yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yavuz Bingöl konseriyle anıldı.BURSA (İGFA) - Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserde Aşık Veysel’in sevilen türküleriyle keyifli bir gece yaşandı.

Konser öncesi Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi. Vefatının 50’nci yılında düzenlenen anma konserinde Aşık Veysel’in, ‘’Sarı Gelin’’, Kara Toprak’’ ve ‘’Uzun İnce Bir Yoldayım’’ gibi birbirinden değerli unutulmaz eserlerini seslendiren Yavuz Bingöl’e, Bursalılar da gece boyunca eşlik etti. Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran Bursalılar, Bingöl’ün eşsiz yorumlarıyla hem eğlendi, hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Yavuz Bingöl, konser serisinin 15’incisini Bursa’da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Büyük halk ozanımızın vefatının 50’nci yıl dönümü. Biz de ‘’Veysel’siz 50.yıl’’ diye bir proje hazırladık. Bugün Bursa’dayız, çok güzel bir salonda Veysel babayı Bursalı sevenleriyle anıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.