Vefatının 50. yıl dönümünde anılan Aşık Veysel, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından seslendirilen türküleri ile Kocaeli’de anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Anadolu halk ozanlarından Aşık Veysel’in türküleri, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından gerçekleştirilen konserde seslendirildi. Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan konserde Aşık Veysel’in sevilen türküleri seslendirilerek keyifli bir gece yaşandı. Konser öncesi Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

Sanatçı Yavuz Bingöl’ün muhteşem performansı ile gerçekleşen konsere Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Milli Eğitim Müdür Ömer Akmanşen, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş, çeşitli STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, sevilen bazı türküler hep birlikte seslendirildi.

Konserin sonunda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bugün aşıklığın en önemli temsilcilerinden birisi olan Aşık Veysel’i anıyoruz. 50. yıl dönümünde onu rahmetle anıyoruz. Gerçekten Yavuz beyle bizim yolumuz Kahramanmaraş kesişti. Orada dostluğumuz pekişti. Gerçekten takdirle karşılanacak bir sürede orada tek başına kaldı. Orada insanlara yardım etti, gönül insanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugünde kendisi harika bir konser verdi” dedi.

“BU GECE HEP BİRLİKTE ANADOLU OLDUK”

Sanatçı Yavuz Bingöl’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Yüreklerimizi Veysel ile yudunuz, yüreklerimize Veysel’in aşkını serptiniz. Gönüllerimizi ferahlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu türkü, türkü Anadolu. Bunu bize bir kez daha yaşatıp hatırlattınız. Siz türkülerinizle Kocaeli’ye muhteşem bir gece yaşattınız. Salonda zaten sizle beraber oldu hep birlikte Anadolu olduk” şeklinde konuştu. Program sonunda Başkan Büyükakın, Sanatçı Yavuz Bingöl’e çiçek takdim etti.