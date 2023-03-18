İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Orkestralar Müdürlüğü, halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu “Gönüle Düşen Cemre” konseriyle anıyor.İSTANBUL (İGFA) - 21 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek gecede, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’na Belkıs Akkale ve Hüseyin Turan eşlik edecek.

Kırıklıklarla dolu yüreğinden süzülen sözlerin peşine takılıp, sazıyla hayata tutunan büyük ozan Âşık Veysel Şatıroğlu vefatının 50. yıldönümünde ölümsüzleşen türküleriyle anılıyor. UNESCO tarafından “Âşık Veysel'i Anma ve Kutlama Yılı” ilan edilen 2023 için, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Orkestralar Müdürlüğü “Gönüle Düşen Cemre” adlı özel bir program düzenliyor. Sevginin ve hoşgörünün sesi olan Âşık Veysel’in türkülerinden oluşacak repertuvarla Şef Nurettin İlhan yönetimindeki İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun vereceği konsere, Belkıs Akkale ve Hüseyin Turan eşlik edecek.

“Gönüle Düşen Cemre”, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından “UNESCO Âşık Veysel Anma ve Kutlama Yılı” kapsamında gerçekleştirilen ilk performans olurken, yıl boyunca büyük halk ozanını odağına alan etkinlikler devam edecek.