Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağlama Günleri’yle ilgili basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan ile Altın Koza Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bağlama Günleri Koordinatörü Dr. Ali Dağıstanlı katıldı.

1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Bağlama Günleri, 2023’ün UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesinden dolayı Aşık Veysel’in anısına ithaf edildi. Bağlamanın Anadolu ve Türk toplumu açısından çok önemli bir enstrüman olmasının ötesinde, önemli bir aktarım aracı olduğunu söyleyen Dr. Ali Dağıstanlı, ‘’Bağlama Anadolu halkının parmak izi gibidir, dertlerini, sevinçlerini ve yaşamları ile ilgili her şeyi bağlama ile anlatmışlardır. Bağlamayı tanımak halkımızın düşünce ve inanç biçimini tanımak, tarihimizi bilmektir’’ dedi.

Bağlama Günleri boyunca gündüzleri akademisyen ve sanatçıların katılacağı paneller düzenlenip, akşamları ise konuşulan konularla ilgili konserler verilecek.

Bağlama Günleri’nin son günü gerçekleşecek olan Arif Sağ – Tolga Sağ konseri ise Merkez Park’ta sanatseverlerle buluşacak.