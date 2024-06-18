Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 2017 yılından bu yana 1 milyon 81 bin 129 dosyada soruşturmaya yer olmadığına dair karar (SYOK) verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, Lekelenmeme Hakkı ile vatamdaşların masumiyet karinesini koruduğunu ve haksız ve yersiz suçlamaların önüne geçtiğini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakan Yılmaz Tunç, 2017 yılında bugüne toplamda 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyasından 1 milyon 81 bin 129’u hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, bu sayede mesnetsiz ihbar ve şikâyete maruz kalan vatandaşlarımızın şüpheli sıfatı almamasını ve toplum içinde zarar görmemesini sağladıklarını kaydetti.