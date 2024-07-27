Dünyada her 3 kişiden birinde görülen kemik erimesi (osteoporoz) hastalığı konusunda önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, aşırı alkol ve sigara tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Kemik erimesi (osteoporoz) hastalığının en çok el bilekleri, kalça ve omurgada yaşandığına vurgu yapan uzmanlar, “Kemik erimesi hastalığı dünyada her 3 kişiden birinde görülüyor. Pandemi sonrasında Türkiye’de kemik erimesi hastalığının görülme oranı yükseldi. Bu hastalık, 45 yaş üstü insanlarda risk de oluşturuyor. Bu hastalığa yakalanmamak ya da kurtulmak için en önemli unsur, sağlıklı ve dengeli beslenmek.” diyorlar.

“AŞIRI ALKOL VE SİGARA TÜKETMEYİN”

Kemik erimesi hastalığının kemik kırılmalarını tetiklediğini ve büyük risk oluşturduğunu dile getiren uzmanlar, “Kemik erimesinin oluşmasında en önemli etkenlerden birinin aşırı alkol ve sigara tüketimi olduğuna dikkat çekerek D vitamini, protein ve kalsiyum gibi minerallerin alınması; yürüyüş, açık hava egzersizleri gibi aktivitelerle zaman geçirmelerinin bu hastalığa yakalanma riskini azaltacağı konusunda vatandaşları uyarıyor.

KEMİK ERİMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kemik erimesi tedavisine erken başlamanın da oldukça önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, “Kemik erimesi tedavisinde geç kalmamak, erken tedaviye başlamak önemlidir. Tedavide ilk olarak vitamin ve mineral destekleri ile birlikte sağlıklı bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Kemiklerinde kırık gelişme riskinin yüksek olduğu tespit edilen hastalarda, doktor tavsiyesiyle osteoporoz ilaçları olarak bilinen bifosfonatların kullanılmasına başlanmalıdır.” diye konuştu.