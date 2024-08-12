İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde İzmitli çınarlara hizmet veren Asırlık Çınar Evi Yuvam Akarca Şubesinde Yaşlı Hakları Semineri düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evleri, 50 yaş üstü vatandaşların gün içerisinde çeşitli sosyal etkinlikler yaptığı, hayatın içinde aktif olmaları sağladığı, aynı zamanda eğitimler ve seminerlerde düzenlediği bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Kocaeli Barosu’nun destekleri ve Avukat Umutcan Tarcan’ın sunumuyla Yaşlı Hukuku ve Yaşlı Hakları konulu seminer gerçekleşti.

MERAK ETTİKLERİ SORULARI SORDULAR

Yaşlı Hakları ve Yaşlı Hukuku hakkında kendi merak ettikleri soruları da soran katılımcıların sorularını tek tek cevaplayan Av. Umutcan Tarcan’a gün sonunda katılımcıların kendi el emeği olan hediye takdim edildi.