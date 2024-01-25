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İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’nden faydalanan vatandaşlar Kısa Mola çocuklarına karne hediyesi sürprizi yaptıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde kuşakları bir araya getirmeye devam ediyor. Yaşam merkezi içerisinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’ndeki büyüklerimiz, Kısa Mola çocuklarına karne hediyesi sürprizi yaptı.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar karneleriyle birlikte büyüklerini ziyaret ederek hediyelerini aldılar. Karne heyecanını hep birlikte yaşayan katılımcılar hediye takdiminin ardından şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.

SEVGİ DOLU BİR GÜN

İzmitli çınarların çocuklar için kendi elleriyle hazırladığı ikramlar miniklerin yüzünü güldürdü. Kuşakların bir araya geldiği etkinlikte hem çocuklar hem de İzmit’in çınarları sıcak ve sevgi dolu bir gün geçirdi. Katılımcılar, böyle bir paylaşıma vesile olduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.