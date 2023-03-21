Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Yaşlılar Haftası dolayısıyla asırlık çınarları unutmayan Müdür Turan, Söke’de yaşayan yaşlılar ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde İl Müdürü Turan, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek sevindirirken, asırlık çınarlarla bol bol sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Gerçekleştirilen ziyaret sonunda Müdür Turan, yaşlı çınarlara Türk bayrağı hediye etti.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Tecrübeleri ile bize Işık tutan, gölgelerinde hayat bulduğumuz asırlık çınarlarımız. İl Müdürümüz Ömer Turan Söke ilçesinde Yaşlılar haftası nedeniyle asırlık çınarlarımızı ziyaret edip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanımız Derya Yanık Hanımefendinin selamlarını ileterek, Yüzyılın Türkiye’si diyerek çıktığımız bu yolda her haneye sevdamız olan Türk bayrağı hediye ettik. Biz söz verdik, bu şehirde kimseyi kendini yalnız hissettirmeyeceğimize var gücümüz ile son haneye ulaşıncaya dek” ifadelerine yer verildi.