Türk mutfağının asırlık lezzetlerinin sergilendiği 21-27 Mayıs tarihlerinde bu yıl “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” temasıyla gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, etkinlikleri Bursa'da Tophane Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğü ile Bursa Valiliği Koordinasyonuyla bu yıl dördüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası, etkinlikleri Osmangazi ilçesinde düzenlenen törenle başladı.

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla, düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, etkinliklerine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Gastro Bursa Dergisi İmtiyaz Sahibi Önder Uçar, köy kadınları kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri Tophane Meydanı’nda kurulan stantları tek tek gezerek yöresel lezzetleri tattı.

Birlik ve beraberlik sofrada başladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Ortak sofralar, ortak değerler demek. Bizleri bir araya getiren yemeğin etrafında kurulan muhabbet, paylaşım ve kültür günümüzde hızlı yaşam tarzı ve ekonomik zorluklar geleneksel sofraları gölgede bıraksa da, bizler köklerimizden aldığımız güçle kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bursa mutfağının kendine has tatları; kuzu etiyle hazırlanan nefis yemekler, kestane ve enginarın uyumuyla ortaya çıkan özel lezzetler, Bursa inciriyle taçlanan tatlılar yalnızca damaklarımızı değil, kalplerimizi de doyuruyor. Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde Tophane Meydanı’nda düzenlediğimiz etkinlikte bu ortak mirası yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Sofralarda buluşmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerini bu yılda gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, “Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki 81 il içinde en çok noktada program gerçekleştirilen il Bursa’dır. Düzenlediğimiz Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri belediyelerimizin büyük katkılarıyla gerçekleşiyor. Bugüne kadar göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı başta Erkan Aydın, başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, ise “Artık kültür ve turizm dünyada ülkelerin ve şehirlerin tanıtılmasındaki en önemli etken haline dönüştü. Burada bugün Bursa’mızdaki en önemli ürünlerimizin de tanıtıyoruz katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.