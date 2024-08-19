Sinema sezonunun en iddialı filmlerinden biri olan ‘Aşk ve Yemek’ sıcacık konusu, muhteşem oyuncularıyla izleyenlerin gönlünde taht kuracakİSTANBUL (İGFA) - Yönetmenliğini Müge Uğurların yaptığı, Makbule Kosif ve Derya Kara’nın senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Osman Sonant, Bülent Şakrak, Ceren Taşçı, Emre Basalak, Ferhat Işıktaş, Gün Akıncı, Merve Özgüneş, Oğuzhan Şener ve Yusuf Baymaz yer alıyor.

İpek Yolu’nun geçtiği, doğası ve yemek kültürü ile Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alan Tokat’ta çekilen filmin sıcacık hikayesini izleyen sinema severler, salondan mutlu ayrılacaklar. Anadolu Mutfak Kültürü konusunda kendi alanında bir otorite olan ve kendisini de Tokatlı olan araştırmacı-yazar Adnan Şahin’in danışmalığında gerçekleşen filmde görsel yemek şöleni de akıllara kazınacak.

B12 Medya / Emre Balık, Q Medya / Uğur Güneş, SBS Medya / Müge Uğurlar ve Famelog Content /Şule Şentürk’ün ortak yapımıyla sinema dünyasına kazandırılacak olan ‘Aşk ve Yemek’, Şubat 2024’te A90 Pictures’in dağıtımıyla sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak.