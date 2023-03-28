İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamuoyuna açıklayacağı Afet Hazırlık Planı öncesi ekibiyle çalışmaları masaya yatırdıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Nisan’da kamuoyuna açıklayacağı Afet Hazırlık Planı öncesinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek çalışmaları masaya yatırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaraları sarmak adına devam eden çalışmaları organize eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan da İzmit’i afete hazır hale getiriyor. Akademisyenler ve meslek odaları temsilcileriyle toplantı yaparak İzmit’i olası bir afete karşı hazır hale getirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Hürriyet, ortak akılla oluşturulan Afet Hazırlık Planı’nı 1 Nisan’da kamuoyu ile paylaşacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ VE İZMİT’TEKİ ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Başkan Hürriyet, açıklayacağı Afet Hazırlık Planı öncesi başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Cem Güler ve Ünal Özmural ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Doğan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Öker Cömert, İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün, Yapı Kontrol Müdürü Ethem Can, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz ve Sivil Savunma Uzmanlığını temsilen Sinan Fakir’in yer aldığı toplantıda hem deprem bölgesinde devam eden hem de İzmit’ti etkileyecek olası bir afete karşı yürütülen çalışmalar masaya yatırdı.