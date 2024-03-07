8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yurt genelindeki tüm askeri müzeler kadınlar tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart'a özel kutlama etkinlikleri kapsamında tüm kadınların askeri müzeleri ücretsiz olarak gezebileceğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz Gezilebilecek Askerî Müzeleri yayımladı.

Bakanlık, paylaşımında, "Yarınlarımızın teminatı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız. 8 Mart 2024 tarihinde Askeri Müzeleri ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz" dedi.

Tüm kadınlar tarafından ücretsiz gezilebilecek müzeler şöyle sıralandı:

▪️ İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi

▪️ İstanbul Deniz Müzesi

▪️ İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

▪️ Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi

▪️ İzmit Müze Gemiler

▪️ İzmir Müze Gemiler

▪️ Çanakkale Deniz Müzesi

▪️ İskenderun Deniz Müzesi

▪️ Mersin Deniz Müzesi