8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yurt genelindeki tüm askeri müzeler kadınlar tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart'a özel kutlama etkinlikleri kapsamında tüm kadınların askeri müzeleri ücretsiz olarak gezebileceğini duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz Gezilebilecek Askerî Müzeleri yayımladı.
Bakanlık, paylaşımında, "Yarınlarımızın teminatı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız. 8 Mart 2024 tarihinde Askeri Müzeleri ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz" dedi.
Tüm kadınlar tarafından ücretsiz gezilebilecek müzeler şöyle sıralandı:
▪️ İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi
▪️ İstanbul Deniz Müzesi
▪️ İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
▪️ Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi
▪️ İzmit Müze Gemiler
▪️ İzmir Müze Gemiler
▪️ Çanakkale Deniz Müzesi
▪️ İskenderun Deniz Müzesi
▪️ Mersin Deniz Müzesi