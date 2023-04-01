Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanan deprem felaketinde oluşan yaraları sarmak için çalışırken, şimdi de sel nedeniyle büyük zarar gören Şanlıurfa’nın yardımına koştu. Adana Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından bir yandan Adana’da meydana gelen yıkımın yarattığı sorunları azaltmaya çalışırken, bir yandan da depremin daha ağır tahribat yarattığı şehirlere destek için yoğun çaba harcıyor.

ASKİ, Şanlıurfa’da şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle oluşan yaraları sarmak için harekete geçerek bölgeye yardıma gitti. İş makineleri, ekipmanları ve kendi personeli ile sahada hizmet veren ASKİ, yaşanan felaketin sorunların ortadan kaldırılması için çalışıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Adana’daki çalışmaların yanı sıra afetten büyük zarar alan Hatay ve Adıyaman’a da destekte bulunmuş, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ekip, ekipman ve malzeme yardımı yapmıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, hem arama-kurtarma çalışmalarına katıldı hem de ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı eksikliklerini giderdi. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde su iletimini gerçekleştirmek için yapılan içme suyu hattı çalışmasının ardından mevcut hatların kontrolü de sağlandı. ASKİ, sadece Adana’da değil; üst üste meydana gelen afetlerden zarar gören diğer illere de yardım götürmeye devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, “Yaralarımızı dayanışmayla, omuz omuza çalışarak saracağız, iyileştireceğiz” mesajından hareketle yoğun şekilde sürdürüyor.