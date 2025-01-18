Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), tüm yazılım ve dijital altyapı çalışmalarını kendi kaynakları ve alanında uzman yazılımcı personeli ile geliştiriyor. Bu sayede, bilgi yönetim sistemini (BYS) tamamen öz kaynaklarıyla güncel yazılım teknolojilerini kullanarak inşa eden ASKİ, ‘dijital dönüşüm’ sürecini sürdürüyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve gelmesinden bu yana çok önemli yatırımlar yapan ASKİ, dijital dönüşüm ile de teknolojiyi kullanarak halka hizmet ediyor.

ASKİ Koordinasyon Merkezi (ASKOM), ALO 185 ihbar hattı ile 7/24 hizmet veriyor. Vatandaşların 185 çağrı merkezini arayarak ya da WhatsApp hattı üzerinden bildirdikleri her türlü talep, şikayet ve önerileri tek bir yerden yönetilip, ihtiyaç durumunda iş emirleri üreterek ilgili birimlere anlık iletilmekte ve bildirim yapılan bölgeye kısa süre içerisinde ekipler ulaşmaktadır. Yılda 1 milyon çağrıyı karşılayan merkezin yüzde 95 oranında memnuniyet oranı bulunuyor.

HIZLI VE KOLAY ABONELİK İŞLEMLERİ

ASKİ, abonelik işlemlerinde dijital çözümlerle vatandaşlara hız ve kolaylık sunuyor. E-Devlet üzerinden yeni abonelik başvurusu, abonelik devri, fatura sorgulama, sözleşme feshi ve arıza başvurusu gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün hale gelirken, abonelik işlemlerinin %72’si artık kurumlara gelmeden yapılabiliyor. Ayrıca geliştirilen Adana ASKİ Mobil uygulaması sayesinde su faturası ödeme, online randevu alma, geçmiş ödemeleri inceleme ve arıza bildirimi gibi hizmetlere akıllı telefonlardan kolayca erişilebiliyor. Uygulama, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir.

Aynı zamanda ödeme işlemlerinin her yerden, güvenli bir şekilde yapabilmesi için online tahsilat sistemi modernize edildi. 24 banka ile online olarak tahsilat yapılıyor. Otomatik ödeme talimatı olan aktif olarak toplam 383.096 sözleşme bulunuyor. Her sözleşme numarasına ait yalnızca bir bankadan talimat verilebilmesi sayesinde mükerrer ödeme dönemi son buldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SCADA MERKEZİ

Adana’da bir ilk hayata geçirilerek SCADA ve Kontrol Merkezi hizmete açıldı. 200.000 abone kapsamında SCADA basınç yönetimi sistemi kuruldu ve dağınık SCADA sistemlerinin tek bir merkezden yönetilmesi sağlanarak diğer sistemler ile entegre edildi. İleri teknoloji ve yapay zeka destekli merkez sayesinde her damla su gerçek zamanlı ve tek bir merkezden 7/24 takip edilebiliyor. Hatlar üzerindeki olası arıza ve su kayıp kaçakları anında tespit edilerek ekipler sorun olan bölgeye yönlendiriliyor ve hızlı müdahale ile su kayıpları asgari seviyeye düşürülüyor.

SAHADA SAYAÇ OKUMA TEKNOLOJİSİ YENİLENDİ

15 yıldır kullanılan el terminalleri yeni teknolojilere göre dizayn edilerek endüstriyel akıllı cihazlara dönüştürüldü. Bu sayede Tufanbeyli’ye kadar tüm fatura okumaları online olarak anlık gerçekleştirilebiliyor. 992 bin aboneye ait sayaçların günlük 32 bin tanesi 252 adet el terminali ile okunuyor.

DOĞAL AFETLERE KARŞI ASKİ’NİN İŞLEYİŞİ GÜVENDE

ASKİ’nin ağ altyapısını güçlendirmek için Ankara merkezli Felaket Kurtarma Merkezi devreye alındı ve sunucular taşındı. Adana’da olası doğal afet durumlarında ASKİ’deki işleyişin aksamaması için tasarlanan sistem, sunucuları eşzamanlı olarak yedekliyor ve anlık olarak devreye girecek şekilde uzaktan yönetilebiliyor.

DİJİTAL ADIMLARLA YÜKSELEN BAŞARI GRAFİĞİ

Dijitalleşme adımları ve süreç yönetimindeki yeniliklerle hizmet kalitesini her geçen gün artıran ASKİ, başarılı sonuçlara imza atıyor. Hayata geçirilen uygulamalar ve sistemli şekilde ilerleyen süreç sayesinde arızalar, aciliyet durumlarına göre 8-24 saatte çözülüyor. Sayaç değiştirme süresi 7 günden 1 güne; abone keşfi süresi ise 5 günden 1 güne indi. Fesih başvuruları artık aynı gün içinde sonuçlandırılıyor. 2023 -2024 arası 10 aylık tahakkuk miktarı m³ bazında %5.25 oranında artış gösterdi. Bu veriler, ASKİ’nin vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunma hedefinde önemli bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.