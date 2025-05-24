Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ), Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda kent genelinde yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugüne kadar 68 kilometre uzunluğunda yeni hat inşa edilerek, yoğun yağışların yaratabileceği su baskınları, geçmişe oranla bir hayli azaltıldı.ADANA (İGFA) - 2019 yılından bu yana Adana’da 93 farklı noktada yeni yağmur suyu hattı inşa edilirken, uzun yıllardır su taşkınlarıyla gündeme gelen 35 ayrı bölgedeki sorun kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu. Yağmur suyu altyapısı bulunmayan mahallelerde yeni hatlar oluşturulurken, birleşik sistemle çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrıldı. Böylece hem altyapının taşıma kapasitesi artırıldı hem de yoğun yağış dönemlerinde yaşanan kanalizasyon kaynaklı su baskınlarının önüne geçildi.

BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ YAĞMUR SUYU ALTYAPISINA KAVUŞUYOR

Yağmur suyu çalışmalarının sürdüğü 94. nokta Bahçeşehir Mahallesi oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahalledeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Önceden Bahçeşehir Mahallesi’nde yağmur suyu altyapısının bulunmaması nedeniyle, özellikle otobandan gelen yüzey suları kontrolsüz biçimde yerleşim alanlarına yöneliyordu. Bu durumun geçmişte ciddi su baskınları yaşanmasına neden olduğunu hatırlatan Başkan Karalar, inşa edilen yağmur suyu hattıyla, su baskını sorununun olabildiğince azalacağını açıkladı.

Bahçeşehir Mahallesi’nde inşa edilen yeni yağmur suyu hattında 1600 mm çapında borular kullanılıyor. Hattın tamamlanmasının ardından yağmur sularının hızlı ve etkili biçimde toplanması için mahallede uygun noktalara yağmur suyu ızgaraları yerleştirilecek.

Bahçeşehir Mahallesi’ndeki çalışmalar yalnızca yeni hatla sınırlı değil. Aynı bölgede bulunan Berberin Deresi’nde kapsamlı temizlik ve ıslah çalışması gerçekleştirildi. Daha önceki uygulamaların aksine derenin üzeri kapatılmadı; doğal akışı sürdürecek şekilde açık dere formu korundu. Bu yaklaşım sayesinde hem dere yatağının ekolojik dengesi gözetildi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atıldı. Beton kullanımının minimumda tutulduğu çalışmalarda, taş duvar uygulaması tercih edildi. Dere yatağında biriken katı atıklar temizlenerek su akışı düzenlendi, böylece kötü koku ve sinek gibi şikayetlere neden olan unsurlar da ortadan kaldırıldı.

ADANA, SÜRDÜRÜLEBİLİR ALT YAPIYLA GÜÇLENİYOR

Adana, gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı projeleriyle iklim koşullarına dirençli, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir altyapıya kavuşuyor. Ani yağışların neden olduğu taşkınları önlemeyi ve yaşam alanlarını güvence altına almayı amaçlayan bu çalışmaların, önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi hedefleniyor.