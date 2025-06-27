ASKON Bursa, değişen ekonomik dengeler ve dönüşen yönetim modellerine ışık tutan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - “Geleceği Yöneten Şirketler ve Birleşerek Büyüme Modeli” başlıklı konferans, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkez Kurumsal İletişim ve Strateji Sektör Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez’in sunumuyla ASKON Bursa Şubesi’nde gerçekleştirildi. ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ve dernek üyelerinin yoğun katılım gösterdiği konferansta yeni nesil yönetim yaklaşımları, kurumsallaşma ekseninde büyüme, stratejik ortaklıklar ve iş dünyasında iş birliğinin yükselen rolü ele alındı.

“SİSTEM, İNSAN VE VİZYON BİRLİKTE YÜRÜMELİ”

Dr. Yılmaz Sönmez sunumunda, geleceği yöneten şirketlerin yalnızca finansal başarıya değil; güçlü bir yönetişim modeline, liyakate ve ortak akla dayandığını vurguladı. Sönmez, “Bir şirketin geleceği, sadece sermayeye değil; sistemli bir yapıya, liyakate dayalı kadrolara ve ortak akılla şekillenen kararlara bağlıdır. Şirket sahibi olmakla şirketi yönetmek arasında ciddi bir fark vardır. Liyakatten yoksun, eleştiriye kapalı, iç iletişimi zayıf yapılar sürdürülebilirlikten uzak kalacaktır.” dedi.

Günümüzün başarılı şirketlerinin ortak özelliklerine dikkat çeken Sönmez, “Artık rekabetin yerini ‘rekaberlik’ aldı. Yani hem rekabet edip hem iş birliği yapabilen şirketler öne çıkıyor. Kaliteli insan kaynağı, teknolojiyi etkin kullanma becerisi, veriye dayalı karar alma, müşteri odaklılık ve hızla değişen şartlara uyum sağlama yeteneği gelecekte fark yaratacaktır.” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin yalnızca geçmiş deneyimleriyle hareket edemeyeceğini belirten Sönmez, “Geçmişte ayakta kalmış olabilirsiniz ama koşullar değişti. Büyük hayaller kurmak için sistem, insan ve vizyonun aynı anda güçlü olması gerekir. Aksi takdirde büyüme değil, yerinde sayma kaçınılmaz olur” diyerek yöneticileri geleceği yeniden kurgulamaya çağırdı.

“BİRLİKTE DÜŞÜNMEK VE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ise konuşmasında, iş dünyasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda düşünsel bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada konuşulan her başlık, aslında geleceğe nasıl hazırlanacağımızı gösteriyor. Bu yeni düzende sadece üretmek yetmiyor; ortak akılla hareket etmeyi, birlikte karar almayı, teknolojiyi ve insanı merkeze almayı da öğrenmemiz gerekiyor. Rekabet ve iş birliğinin birlikte yürüdüğü bu yeni dönemde şirketlerimizi geleceğe hazırlamak bizim sorumluluğumuz. Sürdürülebilir büyüme, değişime açık olmakla ve geleceği bugünden planlamakla mümkün olur. ASKON olarak üyelerimizin dönüşüm süreçlerine katkı sunacak her türlü platformu önemsiyoruz.” dedi.