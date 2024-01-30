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ASKON Konya Şube Yönetimi, Antalya’da gerçekleştirilen 3 günlük çalıştay ile 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 yılı planlamasını yaptıKONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Yönetimi, 2024 Yılı Planlama Çalıştayı’nı Antalya Belek’te gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu üyelerinin tam katılım sağladığı çalıştayda, komisyonlar 2024 yılındaki faaliyetlerini belirledi.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, büyük projeleri Konya’ya kazandıracakları bir döneme girdiklerini ifade etti.

Başkan Sinacı, “Küresel iklim krizi, arz ve taleplerdeki büyük değişkenler, tedarik zincirlerinde yaşanılan aksamalar, enerji tarafında yüksek girdiler vb. yaşanılan olumsuzluklar günümüz ekonomisinin çok ciddi sıkıntıları. Bu ortamda sanayi ve ihracat tarafında büyümeyi yakalamak çok önemli ve biz bu alanda olumlu yönde seyrimizi devam ettiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun, yatırım, üretim ve ihracata dayalı model en sağlıklı ve en sağlam ekonomi modelidir” diye konuştu.

ÜRETİM DESTEKLENMELİ

İhracatın önemine vurgu yapan Başkan Sinacı, “Yatırımcı, üretici ve ihracatçı her daim desteklenmelidir. Yarınların inşası bu üç temel ögeden geçmektedir. Hiç kimse küresel anlamda yaşanılan bunca olumsuzluklar içinde dört dörtlük bahar havasında bir tabloya erişemez. Dünya genelinde yaşanılan ciddi sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu nedenle bazı sektörler büyürken, bazı sektörler de dönemsel olarak küçülmeye gidecektir. Önemli olan mağduriyetleri asgariye indirerek, güçlü yanlarımızı geliştirerek bu zor süreçten bizi güçlü çıkartacak adımları atmamızdır. Büyüyen ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyorsak ev ödevlerimiz bellidir. Bunlar da; daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracattır” dedi.

KONYA’YA TEKNOLOJİ YATIRIMI KAZANDIRIYORUZ

ASKON öncülüğünde kurulan konsorsiyum ile üretilecek bataryalar hakkında da bilgiler veren Sinacı, “Model bir yatırım olacak Batarya Tesisi. Sadece Konya değil, ülkemiz için de büyük önem arz edecek. Şu an AR-GE süreçlerimiz devam ediyor. İnnopark’ta çalışmalarımız sürüyor. Ürünlerimiz yakında piyasada olacak. Yine bir önemli etkinliğimiz de Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi. Bu yıl önemli katılımcılar ve dolu bir içerik ile program ile ikincisini gerçekleştireceğiz. Çok kapsamlı ve bir çok kurumun değerli iş birliği ile zirve programımızı 2024 yılında yapacağız. İnşallah yeni dönemi hem projeler, hem etkinliklerle dolu dolu geçireceğiz. Şehrimizin üretim ve ihracatının artmasında öncü kuruluş olacağız. Ben çalıştayımızın hayırlı olmasını, bereketli bir yıl geçirmemizi temenni ediyor, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştay komisyon başkanlarının proje sunumları ve yeni dönem planlamasının onaylanmasının ardından sona erdi.