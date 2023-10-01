ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kurulu üyeleri Çumra’da yerel yöneticiler ve iş adamları ile buluştu.KONYA (İGFA) - ASKON Konya heyeti Çumra Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Bülbül, Konmot Makina Çelik Konstrüksiyon, Çumra Makine Montaj ve Hidrosar Makine firmalarımız ziyaret edildi.

Çumra OSB’de yatırımı bulunan firmaların faaliyet alanları, sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler sağlandı.

Toplantıya, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, ASKON Yönetim Kurulu üyeleri ve Çumra Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, sanayi bölgesinin genişleme planları, altyapı iyileştirmeleri, çevresel sürdürülebilirlik konuları ve istihdam olanakları yer aldı.

Daha sonra Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'ın ev sahipliğinde Taş Bina’da ASKON heyeti ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “ASKON'umuzun Çumra Organize Sanayi Bölgesi ve Çumra projelerine verdiği desteği her zaman dile getirmekten mutluluk duyuyoruz. Beraber güzel işler başardık ve bundan sonra da aynı minvalde çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz” dedi. Başkan Candan, sanayi bölgesi ile işbirliğinin Çumra'nın ekonomik büyümesine olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bölgenin sürdürülebilir kalkınması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Bülbül ise, sanayi bölgesi ve genişleme alanı ile ilgili mevcut durum özetini sunum olarak gerçekleştirdi. Bülbül, ASKON ve üyelerinin vermiş olduğu destekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ASKON'un tanıtımı ile birlikte “Konyalı sanayicilerimizin bölgeye yoğun talepleri oldu, bizlerde bu minvalde çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz” dedi.

Çumra ziyareti ve görüşmeleri değerlendiren ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı da, Çumra’nın Konya’nın üretim üssü olma yolunda ilerlediğini belirti.

Başkan Sinacı, şu ifadeleri kullandı: “Bugün yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Çumra’da verimli bir gün geçirdik. Çumra Belediye Başkanımız, OSB yönetimimiz, siyasi parti yöneticilerimiz ve iş adamlarımız ile bir araya geldik. ASKON olarak öncü olduğumuz Çumra OSB’de onlarca fabrikanın üretime başlaması gurur kaynağımız oldu. Şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli alanlarda faaliyet gösteriliyor. Bugün gördüğümüz bu tablo Çumra’nın alt yapısı, lojistik avantajı ile Konya’nın üretim üssü olacağının kanıtı. İlgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı herkese teşekkür ederim” diye konuştu.