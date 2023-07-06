ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kurulu KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’i makamında ziyaret ettiKONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kurulu üyeleri KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’i makamında ziyaret etti.

Son dönemlerde Orta Asya ve KKTC pazarına önem veren, geçtiğimiz ay Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve bakanlar düzeyinde önemli temaslar yapan ASKON Konya, şimdi de büyükelçileri ziyaret ederek ticaret noktasında adımları başlattı. Şube yönetimi önümüzdeki aylarda da Türki Cumhuriyetleri ziyaret edecek.

Ziyaretler hakkında konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, “Bu yıl mevcutta çalıştığımız rotaların yanı sıra Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler ve KKTC’ye odaklandık. KKTC’deki süreç yatırım odaklı gidiyor. Geçtiğimiz ay yaptığımız ziyarette yeni yapılacak olan OSB ile ilgili bilgiler aldık. Yatırım trendlerini inceledik. Üyelerimiz iştahlı. Bölgeye yatırım yapmak isteyen çok fazla iş insanımız var. Bunun için bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması gerekiyor. Biz de bunla ilgili görüşmeleri sürdürüyoruz. KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu ziyaretimizde ilettik. KKTC vatandaşlık süreçleri, yatırım fırsatlarının genişletilmesi ve yasal prosedürlerin düzenlenmesi anavatan iş insanlarının önünü açacaktır. Girişimlerimizden olumlu sonuçlar aldık” dedi.

TÜRKİ CUMHURİYETLER YENİ FIRSATLAR DOĞURUYOR

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ziyareti ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Sinacı, “Türkiye olarak Türki cumhuriyetlere daha çok yönelmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu noktada büyük ısrarı ve desteği var. Biz de bu kapsamda Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’a yönelik yeni atılımlar plandık. İlk olarak Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’i ziyaret ettik. Kendinden bölgenin güncel durumu ve ticarette yürütülecek adımlarla ilgili bilgiler aldık. Çok değerli bilgiler verdi. İlk temasımızı Türkiye’de yaptık. Önümüzdeki ay Konya’dan 30 kişilik bir heyetle Türki Cumhuriyetlere ziyaretler yapacağız. Bölge pazarı ile Konya arasındaki ticari köprüyü daha da güçlendireceğiz” dedi.