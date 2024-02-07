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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerini unutmayan Gebze Ticaret Odası başkanı Abdurrahman Aslantaş Mevlit okuttu, Önce Lokma sonrada deprem kitabı dağıttıKOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde Deprem Şehitlerini GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim kurulu ve GTO meclis üyeleri ve bölge protokolünün katılımı ile bir diz etkinlik gerçekleştirdi.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA CAMİSİNDE MEVLİD VE LOKMA İKRAMI

Deprem şehitleri için Gebze Çoban Mustafapaşa camiinde gerçekleştirilen Mevlid Tilaveti ve lokma ikramıyla anan Gebze Ticaret Odası sonrasında ise Prof. Dr. Naci Görür’ün “Çocuklar İçin Deprem Kitabını” da vatandaşlara ulaştırdı.

DEPREM ŞEHİTLERİNE RAHMET DİLİYORUZ.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş “Miraç Kandiline de rastlayan bu mübarek gün vesilesiyle Deprem Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah bize bir daha böyle içimizi yakan felaketler yaşatmasın” dedi.