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Bakanlık, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli" faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

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