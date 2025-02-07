Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli" faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

https://twitter.com/tcsavunma/status/1887777465122099203

Bakanlık, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf