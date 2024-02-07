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Şile Belediyesi ve Şile Arama Kurtarma Derneği 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Asrın Felaketin 1.Yılında Şile Belediyesi Nikah Salonunda anma programı düzenlendi.Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - Şile Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır,Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Kamu Kurum Amirleri ve İlçe yeni kurulan Şile Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zafer Ketenci ile davetlilerin katıldığı programda Antakya Küçük Dalyan Mahallesinden yapılan görüntülü canlı bağlantı salonda hüzünlü bir hava yaşattı. Program depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Şile Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zafer Ketenci “6 Şubat sabahı saat 04.30 sıralarında İlçe Kaymakamımızın telefonuyla uyandım. Gönüllü AFAD ekibi olarak İlçeden hava yoluyla meşakkatli bir yolculuk sonunda bölgeye ulaştıklarını.

Çalışmalar esnasında çok sayıda cansız bedene ulaştıklarını ancak 25-30 civarında insanımızı enkaz altından çıkarttıklarını ve bölgede yaklaşık 1 ay görev yaptıklarını söyledi.”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da kürsüde uzun süre konuşamadı. Başkan Ocaklı konuşmasında Şile olarak Devlet,Millet kol kola oldu ve bölgeye yardımlarımızı lojistik desteğimizi aynı gün yönlendirdik.

İlçe Kaymakamlığı, Şile Belediyesi, Askerimiz, Jandarmamız, Polisimiz,tüm kurum amirlerimiz, hayır severler büyük bir özveriyle, dayanışma içerisinde aylarca çalıştık ve bölgeye onlarca yardım malzemesi yolladık. Küçük evlatlarımız dahi minik elleriyle kıyafet ,su taşıdılar ,kumbaralarındaki harçlıkları getirdiler ve oradaki oradaki kardeşlerine elleriyle taşıdıkları hediyelerini yolladılar. Depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Şile’den afet bölgelerine sizlerin destekleriyle gönül köprüleri kurduk. Birçok yeni dost, yeni komşu edindik. Oradaki komşularımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Yardım çalışmalarında bizlerle beraber olan hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

BÖLGEDE KÜÇÜK BİR ŞİLE BELEDİYESİ KURDUK

Başkan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak personelimizin yarısını Antakya Küçük Dalyan bölgesine küçük bir Şile Belediyesi kurduk ve Şile’den bölgeye gönderdiğimiz Tırımızda günde 10.000 kişiye üç öğün sıcak yemek dağıtımı yaptık. Gerekli yardım malzemelerimizi uzak noktalarda ulaşımda güçlük çeken insanlarımıza bölgedeki araçlarımızla elden götürdük.Bizden ekmek istendi derhal gönderdik ama iki gün de ulaşınca ekmek sertleşti bunun üzerine tüm köylerimizde köy fırınlarını yaktırdık analarımıza, bacılarımıza unlarını aldık, yağlarını aldık ve ekşi mayalı köy ekmeğimizi hazırlattık ve bölgeye 100 binlerce ekmek yolladık. Bu ekmeğin özelliği uzun süre saklayarak ısıtıp yenile bilmesini avantaj olarak gördük. Şile Belediyesi olarak bölgede yaklaşık 10 ay süreyle orada olduk ve bölgeden en son ayrılan Belediye olduk. Bölgeye çok gittim ve o acıyı, hüznü her seferinde içim acıyarak yaşadım. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın.

Ancak bilim insanlarının İstanbul depremi uyarıları ortada o zaman bizde Şile Belediyesi olarak bizde kendi içimizde oluşturduğumuz arama kurtarma ekibi oluşturduk. Gerekli lojistik desteği, fiziki eğitimlerinin tamamlanmasıyla onlarda göreve hazır oldular. 11 ilimizde meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet diliyorum, geride kalan insanlarımıza sabırlar” dedi.

Garnizon Komutanı Hv.Svn Akbay Mehmet Sutaşır’da yaptığı konuşmasında “İlçemiz deprem bölgesine gerçekleştirdiği sevkiyatlar sırasında Mehmetçiklerimiz de görev başında oldular Şile adeta dayanışma içerisinde büyük bir sınavı başarıyla geçti. Ancak Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın koordinasyonu ve ekip arkadaşlarının çalışmaları ve bölgedeki faaliyetleri insanlık adına çok önem taşıdığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca güne özel bölgeye Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar.

ANTAKYA’LI KÜÇÜK DEPREMZEDE ÇOCUKLARDANDA ŞİLE’YE SELAM VAR..

Konuşmalar sonrasında bölgeden gelen görüntülü arama canlı yayında perdeye yansıtıldı ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı depremzede çocuklar Başkan Ocaklı’ya nasılsın Başkan amca sizi çok özledik, Şile’ye selam söyleyin sözleri duygulu anlar yaşattı. Depremzede bir vatandaş ise "Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’ya dua ediyoruz her zaman yanımızda oldu. Şile halkına dua ediyoruz, çalışanlara dua ediyoruz aylarca yanımızda oldunuz hepinizden Allah Razı olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ve canlı yayın bağlantısının ardından oluşturulan ve eğitimleri tamamlanan Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür belgeleri verildi.