Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yalım Park’ta düzenlenen Komşu Buluşmalarında, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) ücretsiz ofis verdikleri gençlerin yurt dışına döviz karşılığı yazılım sattıklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Komşu Buluşmalarının dördüncüsü kent sakinlerinin kamp sandalyeleriyle gelip denize karşı kahvesini yudumladığı Yalım Park’ta gerçekleşti. Caner Efe konseriyle başlayan etkinliğe Başkan Uysal eşi Ümran Uysal ile katılırken buluşmada başkan yardımcıları, meclis üyesi adayları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve kent sakinleri yer aldı.

Başkan Uysal Yalım Park’ta yaptığı konuşmada, ASSİM’de gençlere verdikleri ücretsiz bilgisayar ve ofislerde bilimin, teknolojinin, üretimin konuştuğunu söyledi.

ASSİM’in ofislerinde gençlerin, ürettikleri yazılımları yurt dışına döviz karşılığı ihraç ettiğini söyleyen Başkan Uysal “Çocuklar cayır cayır ihracat yapıyor. Bizim milletimiz yetenekli, yeter ki biz organize olalım. Yeter ki biz gereğini yapalım” dedi.

“Ormanları havadan tohumlayan drone yaptı bizim çocuklar. Gittik. Manavgat'ta 50 dönüm yeri bir günde yemyeşil orman ettik” diyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni buluşlar yapan çocuklarımız Türkiye'mizin geleceği, şehrimizin geleceği. Şimdi seçimden sonra, sizlerin desteğiyle yeniden görev aldığımızda inşallah bunları daha da arttıracağız.”

Başkan Uysal, Yalım Park’ta gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Diyarbakırlılar Vakfı’nın (DİTAV) düzenlediği geleneksel geceye katıldı. Başkan Uysal ayrıca, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile Antalya Mardinli İş İnsanları Derneği (ANTMİAD) Başkanı Murat Şahin ve yönetimini ziyaret etti.