Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) 8 yeni oyunuyla birlikte sezonu dolu dolu sürdürüyor. 8 yeni oyunla birlikte sezona hızlı bir giriş yapan AŞT’nin tüm oyunları kapalı gişe oynuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Uzun yıllardır şehirdeki sanat yaşamına sağladığı katkıyla ve köklü tiyatro geleneğiyle adından sıkça söz ettiren AŞT, bu sezon sahnelediği 8 yeni oyunla birlikte sezonu dolu dolu sürdürüyor. AŞT, güçlü oyuncu kadrosu, yaratıcı sahne arkası ekibi ve etkileyici dekor tasarımlarıyla tiyatro sanatına yepyeni bir soluk getiriyor.

TOPLAM 23 OYUN SAHNELENİYOR

Bertolt Brecht’in meşhur oyunu “Mezbahaların Kutsal Johannası” ile birlikte sezonu açan Antalya Şehir Tiyatroları’nın bu sezon ilk defa sahneye koyduğu oyunlar arasında: “Antigone, Akide Şekeri, Kafatası, Romeo + Juliet = Aşk(?), Kuş Adımları, Parçacık ve Marangozun Köpeği Kaştanka” gibi oyunlar da bulunuyor. Toplamda 23 oyunu Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde bulunan Büyük Sahne ve Performans Sahne ile birlikte, Karaalioğlu Parkı içerisinde bulunan Yıldız Kenter Sahnesi’nde seyirciyle buluşturan Şehir Tiyatroları, neredeyse tüm oyunlarını kapalı gişe oynuyor.

İZLEYİCİDEN TAM NOT

Antalya Şehir Tiyatroları, birbirinden yetenekli ve alanında deneyimli oyuncularıyla birlikte yerli ve yabancı klasiklerden, günümüz modern tiyatrosuna uzanan geniş bir repertuar sunarak sanatseverlere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Sadece yetişkinlere yönelik değil, aynı zamanda çocuklara yönelik olarak da oyunlar sahneleyen Antalya Şehir Tiyatroları, her yıl düzenlediği tiyatro festivalleri, atölyeler ve özel gösterimlerle şehrin kültürel dokusunu güçlendirip, izleyicilerden tam not alıyor.