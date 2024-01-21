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Hayata geçirdiği çevre dostu ve tasarruf odaklı projelerle tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl kapsamlı bir tadilattan geçerek yepyeni bir görünüme kavuşan AŞTİ’nin çatısına Güneş Enerjisi Santrali kuruyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilebilir ve sürdürülebilir çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. ABB iştiraklerinden BUGSAŞ AŞ, her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği AŞTİ’de tüketilen enerjiden tasarruf etmek için kurulumuna başladığı Güneş Enerjisi Santrali’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

4 BİN 194 GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamlı bakım onarım çalışmalarıyla daha modern bir görünüme kavuşan AŞTİ’de yıllık tüketilen yaklaşık 6 milyon 900 bin kWh enerjiden tasarruf etmek için Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 22 bin metrekarelik alandan oluşan çatının 15 bin metrekarelik kısmına toplamda 4 bin 194 güneş paneli yerleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla; yenilenen çatı ve elektrik üretimiyle tüketimin yaklaşık yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması hedefleniyor.

“26 GÜN SONRA ENERJİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

AŞTİ’nin çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile 26 gün sonra enerji üretmeye başlayacaklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, “AŞTİ’nin kuruluşundan bu yana olan çatıyı yeniledik müteakiben GES projesini sonuçlandırdık. Güneş Enerji Santrali’nin altyapısını bitirdik ve panellerini yerleştirdik. Yaklaşık 26 gün sonra enerji üretmeye başlayacağız. Çatımız toplam 22 bin metrekarelik bir alan, bu alanın yaklaşık 15 bin metrekarelik bölümüne toplam 4 bin 194 panel yerleştirerek AŞTİ’nin elektrik üretiminin yüzde 50’sini yenilenebilir enerji olarak kendimiz üreterek sisteme dahil edeceğiz” diye konuştu.