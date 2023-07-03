AstraZeneca'nın küresel çapta yürüttüğü Genç Sağlığı Programı, "Uluslararası Bir Yardım Kurumuyla En İyi Ortaklık" kategorisinde Daha İyi Toplum Ödülü'ne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - AstraZeneca'nın küresel çapta yürüttüğü Genç Sağlığı Programı (Young Health Program), "Uluslararası Bir Yardım Kurumuyla En İyi Ortaklık" kategorisinde Daha İyi Toplum (Better Society) Ödülü'ne layık görüldü.

AstraZeneca, 2010 yılında Genç Sağlığı Programı ile gençlerde bulaşıcı olmayan hastalıkların riskleri ve etkilerine yönelik farkındalık yaratmak için dünya çapında bir iş birliği başlattı.

AstraZeneca, bu iş birliği kapsamında Genç Sağlığı Programı'na 2025 yılına kadar 35 milyon dolar fon yatırımı taahhüdünde bulundu. Bu program ile beş milyon gence sağlık bilgileriyle ulaşmak hedefleniyor.

Ödül hakkında değerlendirmelerde bulunan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi için üzerlerine düşeni yapmanın önceliklerden biri olduğunu belirterek, "Toplumun ve gelecek nesillerin sağlığını iyileştirmek için çalışmanın, güçlü sağlık sistemlerini oluşturmanın en önemli adımlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu amaca ulaşmak için çalışırken, gençlerin de tüm dünyada karşılaştığımız hastalıkların yarattığı yükü azaltacak güce sahip olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda gençlerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için bilinçli seçimler yapmalarını desteklemek amacıyla sağlıklı yaşamı teşvik eden programlar sunuyoruz. Genç Sağlığı Programımız ile bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilişkilendirilen riskli davranışlarda değişiklikler yapmayı hedefliyoruz. UNICEF ve diğer iş ortaklarımızla birlikte bu konuda bilgi eksikliklerini gidermeye destek olacak ve genç sağlığı hakkında kapsamlı bilinç oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için sağlıklı bir gelecek inşa etme taahhüdümüzü yerine getirdiğimizi tescilleyen bu önemli ödülü almaktan gurur duyuyoruz. Genç Sağlığı Programımız aracılığıyla gençlerin sağlık konusunda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.