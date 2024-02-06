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Türkiye’de insanları aydınlatan ilim ve bilim kadını araştırmacı ünlü karma Astrolog Görkem Canan hayranlarının daveti üzerine tekrar geldiği Hollanda da ayağının tozu ile ilk işi Rotterdam’da dünyada tek olan Atatürk müzesini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Görkem Canan yaptığı açıklamada daha önce Çanakkale müzesi olarak rahmetli Fatma Girik ile beraber ziyaret ettiği müzeyi bu seferde Atatürk müzesi olarak ziyaret ettiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Atatürk ile ilgili 100 tane orijinal obje, gazete, dergi gibi malzemelerin karşısında çok duygulandığını belirten ve herkesin bu müzeyi ziyaret etmesi gerektiğini belirten ünlü Astrolog, Bülent Türker’in Hollanda için büyük şans olduğunu gençleri, Atatürk’ü yaşattığını ve geçmişimizi anlattığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Müzedeki Atatürk mumyası karşında gözyaşlarını tutamayan ünlü astrolog hüzünlü anlar yaşadı. Bu kadar emeği kimseden yardım almadan bir çılgın Türk’ün başarmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Bülent Türker de “Böyle değerli bir Astrologun müzemizi ziyaret etmesi benim için büyük gururdur. Hollanda da büyük bir hayran kitlesi olan Canan’ın müzemizi ziyareti gurur verici bir ziyarettir.” Dedi.