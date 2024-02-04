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Kısa Adı ASTUDER olan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği tarafından Orta Anadolu kalkınma ajansı 2023 teknik destek projesi için hazırlanan “Sağlık turizmi faaliyetlerinde nitelikli insan kaynakları kapasitesinin artırılması projesi” ninaçılış toplantısı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Projenin açılışından Kayseri Milletvekili Dr Murat Cahit CINGI ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh BÜYÜKKILIÇ, Oran Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Ahmet ŞİMŞEK ve Kayseri Faaliyet Gösteren Tüm Sağlık kurumlarının katıldığı açılış toplantısında Kayseri Sağlık Turizme faaliyetleri ve proje hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamında Kayseri'de Sağlık Turizmi Yetki belgesine sahip kurumlardan 40 katılımcıya Proje kapsamında `uluslararası ticaret ve sağlık hukuku' alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Başol 'Kayserinin Sağlık Turizmi Alanında Önemli Dünya Markalarindan biri haline gelmesi için Tüm paydaslarimizla gerekli adımların hepsini kararlılıkla atıyoruz. Geçmişte Ulusal Fuar, Kongre, Sağlık Turizmi Çalıştayları ve Bir çok faaliyet ile Şehrimizi ulusal, uluslararası platformlarda şehrimizi temsil ettik. Tüm çalışmalarımızın sonucunda Kayserimiz Dünyanın önden gelen Sağlık Turizmi merkezlerinden biri olmak için emin adımlarla ilerlemektedir. Yürütmekte olduğumuz projemizle sektörde hizmet kalitesini artırmak ve uluslararası rekabet avantajı elde etmek, sağlık turizmi sektöründe çalışacak nitelikli personel yetiştirmek ve mevcut personelin bilgi ve becerilerini güçlendirmek amaçlamaktayız. Ayrıca proje kapsamında katılımcılarımıza eğitim sertifikası da verilecektir.

​Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Kurucularından Olan Kayseri Milletvekili Dr Murat Cahit CINGI ise yaptığı konuşmada “ Kayseri de Sağlık Turizmi faaliyetleri için yaklaşık 10 yıldır ciddi adımların atıldığını bu çalışmalar sonunda Şehrimizdeki Tüm Sağlık Kurumları artık Sağlık Turizmi faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmektedir. Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin tüm organları, tüm sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda gereken desteği sağlamaktadır. Böyle başarılı projeler ile Sağlık Turizmi faaliyetlerinin kalitesi, niteliği artırılmaktadır”. Dedi.

​Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr MenduhBÜYÜKKILIÇ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin katma değerini artırmak için gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşları gerekli olan tüm destekleri verdiklerini, 2020 Yılında Ülkemizde ilk defa örnek olarak Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla “Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı” yaptıklarını belirtti. BÜYÜKKILIÇ ayrıca bu projenin Eğitimlerinin verilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi meclis salonun tahsis ettikleri, bu proje ile

Sağlık turizmi destinasyonlarında güçlendirilmiş uluslararası sağlık hukuku altyapısı ile Şehrimizdeki Sağlık Turizmi Faaliyetlerine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son olarak Şehrimizde Sağlık Turizmi Alanında farkındalığın oluşturulması için yaklaşık 10 yıldır başarılı çalışmaları yürüten Anadolu Sağlık Turizmi Derneği yöneticilerine, gönüllülerine teşekkür etti.

​Yapılan konuşmaların ardından 4 hafta sürecek olan, “Kayseri Sağlık Turizmine Yönelik, İnsan Kaynakları Kapasitesinin Ve Niteliğinin Artırılması Projesi” kapsamında eğitim ve danışmanlık çalışmalarına geçildi