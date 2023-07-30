Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Asya'nın en büyük ev ve mutfak eşyaları fuarı Mega Show’a 20-23 Ekim 2023 tarihlerinde İDDMİB ve EVSİD organizasyonu ile milli katılımla çıkarma yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yılı 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, sektörde ihracatı geliştirecek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

EVSİD, Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat pazarlarını geliştirmek için Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan uzak ülkeler stratejisi kapsamında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı desteği ile Hong Kong'da düzenlenecek olan Asya'nın en büyük ev ve mutfak eşyaları fuarı Mega Show’a 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında milli katılım organizasyonu gerçekleştirecek.

Son olarak 2019 yılında milli katılım gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen Mega Show Fuarı'nın 130'dan fazla ülkeden 40 binin üzerinde profesyonel alıcı tarafından ziyaret edildiğini belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, "Sadece Uzakdoğu değil Kanton fuarını ziyaret etmek için bölgeye seyahat eden Avrupa, Amerika ve Okyanusya dahil tüm dünyadan alıcıların ilgisini çekiyor. Mega Show Fuarı’nın önceki yıllardaki ziyaretçi profilinin kalitesi dikkate alınarak bu yıl İDDMİB ve EVSİD tarafından fuar idaresi ile yapılan görüşmeler sonucu fuarın ana girişinde bir alan tahsis edildi. Bu alanda yaklaşık 30 Türk firmasının katılımı bekleniyor." dedi.

ÖNCELİK MADE IN TÜRKİYE ALGISI

Mega Show Fuarı'nın, ev ve mutfak eşyaları başta olmak üzere kırtasiyeden oyuncağa birçok tüketim ürünü için uluslararası satın almacıların ortak noktası olduğunu kaydeden Özger, "Bu fuar ile hem büyük satın alma grupları ve uluslararası zincirlerin alıcılarına ulaşmayı, hem de pazar payımızın düşük olduğu ancak büyük potansiyel barındıran Asyalı alıcılara ulaşmayı hedefliyoruz. Katılım sağladığımız her fuarda önceliğimiz Made in Türkiye algısını ön plana çıkarmak. İkinci öncelik ise Türk firmalarının bireysel markaları ile tanınması" diye konuştu.