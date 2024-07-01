ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, bir televizyona konuk olan Sinan Oğan ile ilgili olarak “Ata Partisi Lideri” yazılmasına tepki gösterdi. Zeybek, “ATA Parti kurucuları olarak Sinan Oğan adlı kişi ile birlikteliğimiz olmadı, olamaz!” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sosyal medya hesabından @atacizeybek hesabı ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir TV’de,ATA PARTİSİ lideri Sinan Oğan diye bir alt yazı geçti.Uyardık düzelttiler. ATA PARTİ’yi kuranlar olarak bizler,2019 yılında ATA DERNEĞİ’ni kurmuştuk.Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,ATA İTTİFAKI adıyla bir girişim oldu. Sinan Oğan aday gösterildi. Biz ATA DERNEĞİ olarak bu ittifak ile ilgimiz olmadığını açıkladık. Yine açıklayalım ki, ATA PARTİ kurucuları olarak, Sinan Oğan adlı kişi ile birlikteliğimiz,olmadı, olamaz.Ne adaylığı ne de kişiliği ile ilgili bir olumlu görüşümüz yoktur. Türk Kamu oyuna saygıyla duyurulur" denildi.